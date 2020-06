Calciomercato Milan – Per la difesa piacciono Koch e Bogarde

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, per il reparto difensivo della prossima stagione piacciono Robin Koch e Melayro Bogarde. Il primo si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Friburgo, con cui ha disputato un ottimo campionato. Il club tedesco, tuttavia, non se ne priverà per meno di 15 milioni e Rangnick lo tiene d’occhio. Il secondo, nipote di Wiston ex Milan, non ha ancora debuttato in prima squadra con l’Hoffenheim dal momento che è un 2002. Intanto, il Liverpool prova l’assalto per Alessio Romagnoli: LE ULTIME>>>

