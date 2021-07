Calciomercato Milan – Per Brahim Diaz si chiuderà la settimana prossima

Il Milan è pronto a riaccogliere Brahim Diaz in questa sessione di calciomercato: tutti i dettagli sono stati decisi, in settimana si chiude

Come riporta il Corriere dello Sport, la formula dell'operazione è ormai definita: Brahim Diaz tornerà al Milan in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore degli spagnoli. Anche le cifre finali sono ormai stabilite: i rossoneri potranno riscattarlo per 22 milioni di euro, mentre il Real potrà esercitare il contro riscatto per 27 milioni.