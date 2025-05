Marco Pellegrino, difensore del Milan in prestito all'Huracan, in questo momento ha un futuro incerto. Il centrale argentino non ha mai di fatto avuto la possibilità di mettersi in mostra in rossonero, anche perché è stato spesso mandato in prestito abbastanza presto. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega German Garcia Grova, giornalista di 'Tyc Sports' e 'Radio La Red' ed esperto di calciomercato.