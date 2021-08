Calciomercato Milan – Pellegri vicino, già oggi la fumata bianca? Le ultime

Le ultime sul calciomercato del Milan. Pietro Pellegri si avvicina a grandi passi ai colori rossoneri: già oggi può arrivare l'ok definitivo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, dedica uno spazio all'affare tra Milan e Monaco per Pietro Pellegri . I francesi devono dare oggi una risposta all'offerta rossonera di prestito con diritto di riscatto. Ma siamo ai dettagli finali: oggi potrebbe arrivare anche l'ok definitivo visto che il classe 2001 ha già dato da giorni il via libera al trasferimento. Un'operazione che riporta in Italia un giocatore che si è messo in mostra con la maglia del Genoa a soli 16 anni. Da qui un passaggio al Monaco che forse si è rivelato troppo prematuro, infortuni a parte.

Al Milan il peso sulle sue spalle verrà alleggerito notevolmente vista la presenza di due mostri sacri come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Questa situazione permetterà a Stefano Pioli di impiegare il ragazzo soltanto quando ce ne sarà davvero bisogno. Nella giornata di ieri il Milan ha accolto il suo agente Giuseppe Riso in sede. Qui ha avuto luogo una conference call con il Monaco per stabilire i termini dell'intesa. La proposta è di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro: i francesi vorrebbero anche il 20% sulla futura rivendita, il Milan al momento è fermo al 10. Ma si tratta di una distanza che in qualche modo verrà sicuramente colmata. Del resto Pellegri spinge per vestire la maglia dell'idolo di sempre Zlatan Ibrahimovic, la nuova avventura rossonera lo affascina moltissimo.