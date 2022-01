Calciomercato Milan – Pellegri, ora riscatto e poi cessione al Torino

Pietro Pellegri potrebbe essere riscattato dal Milan già in questo calciomercato invernale. Poi, andrebbe a giocare alla corte di Ivan Jurić

Daniele Triolo

Ci sono novità di calciomercato su Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 che il Milan, la passata estate, ha preso in prestito oneroso (per un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 6 (più uno di bonus e 15% dell'eventuale futura rivendita) dal Monaco. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Il Milan, infatti, ha deciso di anticipare il riscatto del cartellino di Pellegri a questa sessione invernale di calciomercato. Nelle prossime ore, è previsto un contatto tra Paolo Maldini e la dirigenza del club del Principato per provare a chiudere la trattativa. Il Diavolo, però, cerca uno sconto di un paio di milioni di euro sul prezzo concordato. Questo visto che, nella prima parte di stagione, Pellegri ha visto più l'infermeria che il prato di 'San Siro'.

Nel momento in cui, poi, il Milan riuscirà a diventare proprietario del cartellino del numero 64 a tutti gli effetti, a quel punto intavolerà una trattativa per la sua cessione. E il Torino, secondo 'Tuttosport', è nettamente in vantaggio sul Genoa per avere il calciatore dal Diavolo con la formula del prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto. Il Toro, infatti, cerca un vice di Antonio Sanabria visti i guai fisici di Andrea Belotti e la probabile cessione di Simone Zaza. Pellegri è ritenuto l'ideale, giovane centravanti da far crescere alla corte di Ivan Jurić.

La società di Urbano Cairo, ad ogni modo, non vuole rischiare, come nel caso di Tommaso Pobega, di valorizzare un giocatore del Milan per poi rispedirlo in rossonero migliorato, più forte, senza avere alcuna possibilità di trattenerlo. Da qui la volontà di inserire nell'operazione Pellegri un diritto di riscatto. Il conto alla rovescia per il centravanti in granata è già partito. Non è detto che già oggi non possano esserci sviluppi importanti. Difesa, assalto al preferito di Maldini! Le news di mercato sul Milan >>>

