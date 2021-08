Calciomercato Milan – Pellegri, prima il rinnovo con il Monaco. Poi il prestito

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri hanno scelto Pietro Pellegri per l'attacco: arriverà soltanto in prestito

Il Milan accelera per Pietro Pellegri. Come sottolinea 'Tuttosport' nella giornata di ieri il suo agente Giuseppe Riso si è presentato a Casa Milan per discutere dell'affare. Nonostante il calciatore sia in scadenza con il Monaco a giugno 2022, i rossoneri hanno posto una condizione irrinunciabile perché l'affare vada in porto: il prestito con diritto di riscatto. A questo punto, seppur in maniera fittizia, i francesi dovranno rinnovare il contratto di Pellegri almeno per un'altra stagione prima di cederlo al Milan. Ci sarà bisogno di un'opera di convincimento da parte del Milan per un giocatore che in tre anni ha disputato soltanto 20 partite.