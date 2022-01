Calciomercato Milan – Pellegri, ipotesi prestito | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pietro Pellegri potrebbe essere ceduto in prestito qualora arrivasse Kolo Muani

Salvatore Cantone

Il Milan è molto attivo in questa sessione di calciomercato. In primo piano c'è l'acquisto di un difensore centrale per sostituire Simon Kjaer, ma non solo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Maldini e Massara sarebbero alla ricerca di un attaccante da far crescere vicino a Zlatan Ibrahimovic e OlivierGiroud.

Il nome in pole position è quello di Kolo Muani. Il Milan starebbe accelerando per il centravanti, visto che su di lui ci sarebbe il forte interesse da parte dell’Eintracht Francoforte e quello dell’Olympique Marsiglia. Maldini e Massara da mesi sono in contatto con i rappresentati del giocatore, tant’è che a fine dicembre c'è stato un incontro a Casa Milan. Ricordiamo che Muani ha un contratto in scadenza con il Nantes a giugno e questo aspetto agevola di molto l'operazione.

Prima però c'è da valutare il futuro di Pietro Pellegri. Un eventuale arrivo di un nuovo attaccante toglierebbe ulteriormente spazio all'ex Monaco, già chiuso da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il talento del giocatore non viene messo in discussione ed è per questo che si sta valutando un prestito fino al termine della stagione, in modo tale che possa esprimersi al meglio. Nessuna bocciatura per Pellegri dunque, ma in questo momento serve qualcosa di più in attacco. Le ultime sull'operazione Kolo Muani.