Calciomercato Milan, Pellegatti: “Vlahovic non è il primo in lista”

Ecco che cosa ha dichiarato Pellegatti sul tema del nuovo numero 9 rossonero. "Per quello che riguarda l'attaccante, vi ribadisco quello che ho detto ieri. Vlahovic è nell'elenco, ma non è il primo della lista. Anzi, mi dicono che è molto complicato anche per una questione economica. Dovesse arrivare Vlahovic sarebbe proprio negli ultimi 4-5 giorni o 4-5 ore [di calciomercato]".

"Il Milan punterà non so su chi. Ci sono i Gonçalo Ramos, ci sono i Darwin Núñez, ci sono i Jackson, anche lui difficile, il Chelsea è un club ricco. Quindi non ho in questo momento idea se nascerà magari qualche altro nome per l'attacco, come qualche altro nome per la fascia destra in difesa".