Calciomercato Milan – Pellegatti: “Vi svelo il futuro di Pobega”

Carlo Pellegatti ha rivelato quale sarà la sorte che spetterà a Tommaso Pobega, centrocampista rientrato al Milan dopo un anno a La Spezia

Pobega è richiesto in Serie A da Atalanta e Fiorentina, ma le due società non hanno presentato offerte convincenti ai dirigenti rossoneri. Ai microfoni di Telelombardia, Pellegatti ha voluto spiegare meglio la situazione: "Nell’amichevole contro la Pro Sesto, Pobega è piaciuto molto all’ambiente rossonero, per questo motivo, il giocatore non è in vendita e non lascerà il Milan a titolo definitivo. Al massimo andrà via in prestito, ma ci sono anche delle possibilità che resti in rosa a fare la riserva nella squadra di Stefano Pioli”. Queste parole faranno sicuramente piacere ai tifosi del Diavolo, i quali vedono in Pobega un giovane dal futuro roseo.