Calciomercato Milan, Pellegatti su Jashari: “Siamo vicinissimi”

"Ebbene, ieri, solita voce smentita. Qualcuno diceva che non è vero che il Milan rilancerà l'offerta. Invece, sembra ormai assodato che il Milan offrirà 35 più 3 di bonus. Sui bonus non sono sicuro, dei 3 o 4 di bonus, ma offrirà 35 milioni come parte fissa per prendere Ardon Jashari. Considerato giocatore fondamentale da Massimiliano Allegri e per questo motivo Ig li Tare non ha mai mollato, sapendo di dover avere pazienza. Però è stato certamente importante il fatto che la proprietà abbia deciso di mettere 35 di parte fissa".

L'ipotetica formazione tipo del nuovo Milan di Allegri

Pellegatti ha provato a ipotizzare la formazione di base di Allegri qualora dovesse effettivamente arrivare Jashari. "E allora quando io incomincio ad avere una formazione con sole 2 X. Con Maignan, una X, poi vi parleremo di lui, mettiamo Gabbia-Tomori, o Tomori-Pavlovic, o Gabbia-Pavlovic, mettete voi chi volete, Thiaw, a sinistra Estupiñán, Jashari, Modric, Fofana, Pulisic, Leao, Gimenez e l'altra X. Bene, è una formazione di eccellente livello. Perché può avere in panchina giocatori come Saelemaekers, come Gimenez o X, come Chukwueze, come Ricci, come Loftus-Cheek, come Bondo, come i due centrali che non giocano, come Jimenez e come poi eventualmente Terracciano-Bartesaghi, perché non è che si possono avere doppioni fondamentali in tutti i ruoli".