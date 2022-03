Milan, Pellegatti: “Renato Sanches non è un candidato realistico al momento”

Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti non crede all'arrivo di Renato Sanches per la prossima stagione. Le dichiarazioni

Sono già iniziate le manovre di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. Il reparto che forse vedrà la rivoluzione più importante dovrebbe essere il centrocampo. Se Yacine Adli e Tommaso Pobega rientreranno dai rispettivi prestiti, Franck Kessie lascerà il Diavolo per trasferirsi al Barcellona. Il candidato numero uno a prendere il posto dell'ivoriano è Renato Sanches. Il portoghese è accostato al Milan ormai da mesi, con la dirigenza che ha già fatto un tentativo nella sessione di gennaio.

Stando alle ultime indiscrezioni il suo arrivo dal Lille, insieme a quello di Sven Botman , sta diventando sempre più concreto. Va invece controcorrente Carlo Pellegatti . Il giornalista e tifoso del Milan, attraverso il proprio canale YouTube, parla di Sanches come 'candidato non realistico per il centrocampo del prossimo anno'. Queste le dichiarazioni.

"A centrocampo l'anno prossimo il Milan avrà Pobega e Adli, Krunic, Tonali e Bennacer. Poi per Bakayoko vedremo. Renato Sanches lo vedo ancora abbastanza lontano, non credo che possa essere in questo momento un candidato realistico per il centrocampo del prossimo anno".