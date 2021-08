Calciomercato Milan – Pellegatti: “Fatta per Castillejo al Getafe” | News

Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, Samu Castillejo diventerà presto un nuovo calciatore del Getafe

In questi giorni si è parlato tanto di una possibile cessione di Samu Castillejo al Getafe. A tal proposito Carlo Pellegatti, intervenuto attraverso il suo canale Youtube, ha parlato proprio di questo possibile trasferimento dell'esterno spagnolo. Queste le parole del giornalista. "Mi arriva una notizia dalla Spagna da verificare: dovrebbe essere chiusa la trattativa tra il Milan e il Getafe per Castillejo. Ripeto: è ancora da verificare, ma chi me l'ha riferita di solito non sbaglia. Vedremo nelle prossime ore".