Calciomercato Milan – Pellegatti: “Ecco l’unico acquisto sicuro” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le parole di Pellegatti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato delle mosse di mercato di Maldini e Massara. Ecco cosa ha detto.

"In vista del mercato di gennaio, l'unico acquisto sicuro, per quanto riguarda il ruolo, è quello di un difensore centrale. Musacchio è rientrato in gruppo ma non è più considerato un'alternativa ai titolari. La prima riserva di Kjaer e Romagnoli è Gabbia. Poi c'è Leo Duarte, che non gode della totale fiducia di tecnico e dirigenza. Il brasiliano potrebbe quindi essere ceduto in prestito. Dunque, da quello che so io, l'innesto sicuro a livello di ruolo è proprio quello del centrale difensivo".