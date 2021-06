Calciomercato Milan – Pedullà: “Berardi può partire, c’è anche la Lazio”

Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di calciomercato. In prima fila ci sono Milan e Lazio: si delinea un duello

Stefano Pioli lo avrebbe indicato come preferito a destra in caso di partenza di Samu Castillejo . Il Sassuolo, si sa, è bottega cara. Il lavoro del club emiliano in questi anni è stato egregio e giustamente, ora, i gioielli neroverdi costano parecchio. A ribadire l'interesse del Milan nei confronti di Berardi è stato Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato.

Vivo, come si evince dal tweet di Pedullà, l'interesse della Lazio, che però starebbe intavolando trattative anche per altri esterni d'attacco come Julian Brandt e Felipe Anderson. In caso uno dei due arrivasse in biancoceleste, il Milan potrebbe tentare l'affondo decisivo per Berardi e regalare a Pioli uno dei migliori attaccanti esterni italiani in circolazione. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>