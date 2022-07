Calciomercato Milan – Ancora un po’ di pazienza per De Ketelaere

Il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole prendere Charles De Ketelaere. Ecco le ultime notizie sul fantasista classe 2001 del Bruges

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, è stato l'unico giocatore del Bruges ad essere escluso dall'amichevole disputata ieri dalla sua squadra contro il Copenhagen. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la scelta, come si usa in questi casi, non è tecnica. Bensì legata alle dinamiche del mercato.

Calciomercato Milan, De Ketelaere piace da matti

Non è ancora il momento della svolta per CDK in rossonero. Questo arriverà più avanti, se il Bruges accetterà l'offerta del Milan di 30 milioni di euro. A De Ketelaere l'ingaggio proposto dal Diavolo (2,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni) e la possibilità di giocare a 'San Siro' e in Champions League sono già sufficienti per il sì.

L'assenza di ieri, secondo la 'rosea', non sembra giustificata da guai fisici. CDK è rientrato, è vero, più tardi degli altri per via degli impegni con la Nazionale belga. Ma non è stato il solo. Si è trattato, dunque, di una scelta dettata da ragioni di mercato e dalla necessità di preservare il calciatore da eventuali infortuni.

Serve ancora un po' di pazienza, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', ma è chiaro che sia lui il prescelto nel casting dei trequartisti: perfetto per un ruolo nel Milan, per talento, età, possibilità di valorizzarsi in rossonero. Su di lui il club pensa di investire gran parte del budget destinato al mercato estivo.