Calciomercato Milan, Pavlovic rimane in uscita: ecco chi cerca il serbo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene sia sfumato il suo trasferimento al Fenerbahçe (i turchi hanno chiuso con il PSG per Milan Škriniar ), il difensore serbo Strahinja Pavlovic possa ancora lasciare il Milan in queste battute finali del calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, Pavlovic può ancora andare via

Gli agenti del centrale classe 2001, infatti, sono a Milano in questi giorni per fare il punto della situazione con il loro assistito e con il Milan. Il club di Via Aldo Rossi potrebbe far partire il giocatore. Il quale, nonostante abbia giocato titolare in Champions League contro il Girona per via della squalifica di Fikayo Tomori, è tutt'altro che una prima scelta nelle gerarchie dell'allenatore rossonero, Sérgio Conceição.