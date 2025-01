Calciomercato Milan – Pavlovic finito nel mirino di tre club: fissato il prezzo

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, Stoccarda, Leicester e Galatasaray hanno mostrato interesse per Pavlovic

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, Stoccarda, Leicester e Galatasaray hanno mostrato interesse per Strahinja Pavlovic, proponendo un trasferimento con la formula del prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, il Milan non sembra intenzionato a cedere il difensore serbo con questa modalità e ha fissato un prezzo tra i 16 e i 18 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.