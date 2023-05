Calciomercato Milan – Pavard via dal Bayern? Salihamidzic dice che …

Benjamin Pavard è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Le parole del DS

Benjamin Pavard , classe 1996 , difensore francese del Bayern Monaco , è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Il club rossonero, infatti, cerca un difensore e Pavard potrebbe fare al caso del Diavolo per diversi motivi.

Il giocatore, nel recente passato, si era lamentato inizialmente per lo scarso utilizzo nella formazione titolare, poi perché impiegato da terzino destro (posizione in cui può giocare) anziché da centrale (suo ruolo naturale). Quest'ultima situazione non è cambiata neanche con il cambio di allenatore, da Julian Nagelsmann a Thomas Tuchel.