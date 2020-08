Calciomercato Milan – Paqueta sempre sulla lista dei partenti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan, molto attivo sul mercato in entrata, presto si dedicherà anche alle uscite.

Il brasiliano in odore di cessione

Siglato il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic ed in dirittura d’arrivo gli acquisti di Sandro Tonali (Brescia) e Brahim Díaz (Real Madrid), il Milan dovrà trovare una collocazione a Lucas Paqueta.

È costato quasi 40 milioni di euro

Classe 1997, pagato quasi 40 milioni di euro al Flamengo nel gennaio 2019, Paqueta non ha mai convinto in maglia rossonera e, pertanto, resta sulla lista dei partenti per questa sessione di calciomercato.

Rifiutato lo scambio con Milenković

La Fiorentina, però, ha rifiutato lo scambio con Nikola Milenković che i rossoneri avrebbero visto di buon occhio. QUESTA LA ULTIMA IDEA DEL MILAN PER VENDERE PAQUETA >>>