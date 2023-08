Ex Milan – Il Padova punta Paloschi: la parabola discendente dell’italiano

Nel Milan ha militato tanti anni fa l'attaccante italiano Alberto Paloschi: adesso il Padova ha mostrato interesse per l'ex punta rossonera

Il classe '90 era visto come un predestinato in grado di spostare gli equilibri e fare la differenza sin da subito. Purtroppo nonostante le premesse fossero più che ottime, il trentatreenne non riuscì mai a rispettare tali aspettative. Forse furono troppo alte, ma il nativo di Chiari si dimostrò nient'altro che una buona punta di provincia.