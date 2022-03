Calciomercato Milan – Padovan: “Belotti sta pensando ai rossoneri”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il giornalista Giancarlo Padovan parla di Andrea Belotti, centravanti in scadenza con il Torino

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei colpi di calciomercato del Milan. A dirlo è il giornalista Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Per quanto riguardo l’attacco del Milan ho un’idea particolare. Penso che la società possa puntare su Belotti, un profilo seguito da anni e che il Milan vuole rilanciare. Belotti non firmando con il Torino e non accettando offerte straniere di campionati molto remunerativi ma non altrettanto competitivi, secondo me sta pensando al Milan”. Come noto, il Gallo è da sempre grande tifoso rossonero e chissà che non possa coronare il suo sogno nella prossima stagione. Milan, le top news di oggi: esclusiva Le Gardien, infortunio Florenzi.