Calciomercato Milan – Pablo Marì potrebbe ritrovare Cioffi al Verona

L'Hellas Verona punta Pablo Marì. A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport'. Il difensore dell'Arsenal ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito all'Udinese, dove ha fatto molto bene. La società scaligera starebbe puntando forte anche sul rapporto tra il nuovo tecnico Gabriele Cioffi, ex Udinese, ed il calciatore spagnolo. Pablo Marì, dunque, potrebbe finire al Verona. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan come alternativa low-cost per la difesa rossonera. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.