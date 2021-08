Calciomercato Milan – Ounas, arrivo improbabile: il Napoli spara alto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, piace a Luciano Spalletti ed è valutato tanto

Daniele Triolo

Il Milan, in queste ultime ore del calciomercato estivo, ha chiesto al Napoli l'esterno offensivo Adam Ounas, classe 1996, esterno offensivo algerino di passaporto francese che, nelle ultime stagioni, ha giocato in prestito nel Nizza, nel Cagliari e nel Crotone. Secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, però, è improbabile che il giocatore possa vestire la maglia rossonera.

Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole 18 milioni di euro più bonus per cedere Ounas ai rossoneri. Cifra decisamente troppo alta per il Diavolo, che, nel caso, vorrebbe concludere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il 'Corriere dello Sport' è allineato alla 'rosea', ma ha anche aggiunto come i partenopei facciano resistenza nel cedere il giocatore. Ad ogni modo, la richiesta del Napoli per cedere Ounas al Milan in questa sessione di calciomercato supera i 10 milioni di euro, budget nella mente dei dirigenti di Via Aldo Rossi.

Infine, per 'Tuttosport', il Napoli vorrebbe trattenere Ounas perché il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha fatto capire che lo terrebbe volentieri nel suo organico. E per il Diavolo, dunque, la pista già tende a raffreddarsi decisamente. Milan, preso Messias: i dettagli sull'acquisto del brasiliano >>>