Calciomercato Milan – In Germania sicuri: “Bayern su Ouedraogo”. Il piano

Assan Ouedraogo , centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 accostato in passato al Milan , è finito nel mirino del Bayern Monaco . Per il giovane tedesco i bavaresi hanno in mente un piano ben preciso.

Come riporta Sky Sport De, infatti, il Bayern Monaco fa sul serio per Ouedraogo. Molto però dipenderà anche dal nuovo allenatore che siederà sulla panchina biancorossa. Il 18enne, però, vorrebbe restare allo Schalke per un altro anno. Dunque, il club della Ruhr potrebbe accettare di cedere il giocatore in estate per poi riaverlo in prestito per un altro anno. L'opzione di acquisto, sottolineano i colleghi tedeschi, dovrà essere esercitata entro il 15 giugno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Theo Hernandez verso il rinnovo? Ecco cosa filtra>>>