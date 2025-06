Calciomercato Milan, Osimhen diventa possibile se…

Che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato è ormai chiaro, ma che questo attaccante possa essere Victor Osimhen è una novità assoluta. Ne avevamo già parlato in un video sul nostro canale YouTube uscito poco fa e che trovate qui sotto. Adesso però la notizia ha preso corpo grazie alle conferme del Corriere, che spiega come il nigeriano possa diventare un obiettivo concreto a determinate condizioni.

Sappiamo che Massimiliano Allegri non impazzisce per Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 arrivato nel corso della sessione di mercato di gennaio. Però i rossoneri non vogliono rinunciarci, per vari motivi. Sembrano però disposti ad accontentare Allegri affiancandogli un altro grande attaccante (e chissà che non possano giocare insieme).