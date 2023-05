Calciomercato Milan – Origi futuro in bilico: piace in Premier

Milan, Origi piace anche in Premier

Per Origi, si legge, ci sono diverse sirene dalla Premier League (Aston Villa e West Ham si sarebbero già fatte vive con il suo entourage) ma anche club turchi. Il Milan, in caso di cessione del belga, vorrebbe comunque guadagnarci qualcosa sul cartellino e non è intenzionato a darlo via a zero. L’ingaggio di Origi, attorno ai 3.5 milioni più bonus, è stato comunque un investimento importante che, nei fatti, non ha reso. Nel momento in cui il Milan ha avuto bisogno di lui, Origi non ha risposto come tutti si sarebbero aspettati a Milanello. E il suo futuro con il Milan è in bilico. LEGGI ANCHE: Le parole di Nesta, sul Milan e la sfida con la Juventus