Calciomercato Milan – Origi, può aprirsi un canale con il West Ham

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha fatto il punto sulla situazione di Divock Origi , classe 1995 , centravanti belga arrivato in rossonero la scorsa estate, a parametro zero , dopo gli anni trascorsi nel Liverpool . Nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2026 , per uno stipendio da ben 4 milioni di euro netti a stagione, infatti, Origi non rientra già più nel progetto tecnico di Stefano Pioli al Milan.

Calciomercato Milan, Origi in partenza dopo un anno brutto

Pesa, inevitabilmente, una stagione da 36 partite tra Serie A, Champions League e finale di Supercoppa Italiana con appena 2 gol e un assist per il numero 27 rossonero. Preso per fare la differenza, in sostanza non è mai riuscito ad incidere. Quale futuro, ora, per Origi? Il giocatore vorrebbe tornare a giocare in Premier League, avendo ormai capito che al Milan non c'è più spazio per lui. Soprattutto alla luce dei nuovi acquisti nel reparto offensivo che, per altro, non sono ancora terminati.