Calciomercato Milan – Origi in partenza: ecco un’offerta dall’Arabia

A seguito di tutti gli innesti fatti dal Diavolo è giunto il momento di smaltire la rosa a disposizione di Mister Pioli . Uno dei nomi in esubero che ha già le valigie pronte per andarsene da Milano è Divock Origi , messo sul calciomercato dal Milan da qualche settimana a questa parte. L'ex Liverpool , così come Ante Rebic che è andato al Besiktas , ha già ricevuto delle offerte sul mercato e le starebbe valutando attentamente.

Calciomercato Milan, arrivata un'offerta dall'Arabia per Origi: il punto

Il calciomercato del Milan non si ferma mai neanche in uscita. Infatti, poco dopo aver piazzato il croato Rebic al Besiktas ora vuole vendere anche Origi. L'attaccante belga classe '95 si è dimostrato un acquisto sbagliato come dimostrano le sole due reti in 27 partite disputate. Secondo tuttosport infatti il Diavolo vorrebbe monetizzare dalla cessione del numero 27 e, il modo migliore per farlo, i sauditi sembrano la migliore delle occasioni.