Calciomercato Milan – Origi e Rebic esuberi troppo pesanti per il Diavolo

Tra coloro che hanno deluso in casa Milan nel corso dell'ultima stagione spiccano senza dubbio Ante Rebic e Divock Origi. Il primo, oltre a non essere mai entrato in palla, ha anche vissuto qualche difficoltà nel rapporto con il tecnico Stefano Pioli. Il secondo, invece, ingaggiato per aumentare l'apporto in fase realizzativa, non ha quasi mai trovato la via del gol. E il Diavolo vorrebbe provare a farli partire, anche perché a livello economico pesano parecchio sulle casse rossonere.