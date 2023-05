Calciomercato Milan, due squadre della Premier League su Origi | News

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello sul proprio profilo Twitter, su Divock Origi , attaccante del Milan , vi sarebbe l'interesse di due club della Premier League . Le prestazioni del centravanti belga in rossonero non avrebbero convinto e, sfruttando anche l'arrivo a parametro zero, Maldini e Massara starebbero riflettendo su una sua ipotetica cessione.

Le squadre inglesi in questioni sarebbero West Ham ed Aston Villa. Il Milan valuta Origi circa 8 milioni di euro e in estate potrebbero esserci ulteriori sviluppi di trattativa. Ma non solo, poiché l'ex Liverpool avrebbe mercato anche in Turchia. Per ora si tratterebbero di semplici sondaggi, anche per capire lo spazio di manovra per un'eventuale negoziazione.