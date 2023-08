Calciomercato Milan – Retroscena su Origi: Maldini lo ha voluto, ma…

Proprio in merito a Divock Origi ci sarebbe un interessante retroscena. Il 'The Athletic' avrebbe infatti rivelato come i data analyst del Milan non fossero particolarmente convinti a causa dell'assenza di dati per poter valutare al meglio le sue prestazioni. Paolo Maldini e Frederic Massara, nonostante ciò, decisero comunque di spingere per chiudere l'affare a parametro zero. LEGGI ANCHE: Milan, tutta la verità su Taremi >>>