Calciomercato – West Ham su Origi: ecco quanto incasserebbe il Milan

Divock Origi può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per tornare a giocare in Premier League. Lo cercano gli 'Hammers'. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, ha segnato soltanto due reti, contro Monza e Sassuolo, per altro inutili ai fini del risultato, nella sua prima stagione in rossonero. Prima e, molto probabilmente, unica.

Calciomercato Milan: Origi richiesto dal West Ham — Già, perché Origi non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli. L'allenatore lo ha lasciato a casa nel momento della partenza del Diavolo per la tournée negli Stati Uniti d'America e il club di Via Aldo Rossi sta cercando una nuova sistemazione per lui, arrivato a parametro zero dal Liverpool nell'estate 2022.