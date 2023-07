Calciomercato Milan – Origi cedibile, ma rifiuta tutto. Anche l’Arabia

Con 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, è uno dei più pagati dell'organico del Milan. Nella rosa rossonera soltanto Rafael Leão guadagna di più. Il problema - di difficile risoluzione per i rossoneri - è che Origi non sembra prendere in considerazione al momento un addio al Milan. Vuole rifarsi e dimostrare al club che non aveva sbagliato a scommettere su di lui.

Il Diavolo ha provato a venderlo al West Ham. Invano

In Via Aldo Rossi, però, sono di tutt'altro avviso. Hanno già provato a rifilarlo al West Ham, sia in una trattativa per una cessione a titolo definitivo sia in un possibile scambio con Gianluca Scamacca. Origi, in entrambe le situazioni, ha sottolineato di non voler andare via, forte di un contratto fino al 30 giugno 2026.