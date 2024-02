Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Decisione presa per Origi”

Il futuro di Divock Origi, ex attaccante del Milan in forza al Nottingham Forest, sembra essere già scritto

Divock Origi, ex attaccante del Milan ora in forza al Nottingham Forest, sta vedendo crescere il suo impiego in Premier League. Recenti gli elogi del tecnico Nuno Espirito Santo che, complice l'infortunio di Chris Wood, sta mandando sempre più spesso in campo il belga. Ma il futuro dell'attaccante sembra essere già scritto.