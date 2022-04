Calciomercato Milan – Fatta per Origi: cifre e dettagli dell’operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe chiuso per l'attaccante del Liverpool Divock Origi: ecco le cifre e i dettagli

Enrico Ianuario

Divock Origi è virtualmente un calciatore del Milan. Secondo quanto riferisce 'SportMediaset', i rossoneri avrebbero trovato l'accordo con il calciatore belga. Il classe 1995 firmerà un triennale e guadagnerà 3.5 milioni di euro l'anno. Non è ancora ufficiale, in quanto non sono ancora arrivate le firme sul contratto, ma l'ex calciatore del Lille può essere considerato come il secondo rinforzo per la prossima stagione.

Dunque Origi guadagnerà meno rispetto a quanto percepito al Liverpool (4 milioni di euro), ma sicuramente giocherà con molta più regolarità rispetto a quanto visto in questi anni in Inghilterra. Con l'arrivo del belga, e il ritorno dal prestito di Yacine Adli, Stefano Pioli potrà contare già sui primi rinforzi per la prossima stagione. Inoltre sembrerebbe essere vicino anche Sven Botman, il quale avrebbe rifiutato le avances del Newcastle.

Non è ancora arrivata l'estate, ma il mercato del Milan è entrato nel vivo. Con questi due arrivi, e l'addio di Franck Kessié, i rossoneri saranno sicuramente i protagonisti della sessione estiva in quanto ci sarà parecchio movimento in via Aldo Rossi sia sul fronte delle entrate che in quello delle uscite. Milan, le top news di oggi: esclusiva Nocerino, Kjaer torna in campo.

