Calciomercato Milan – Origi arriverà solo a una condizione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Divock Origi resta un obiettivo di mercato rossonero. Arriverà però ad una sola condizione

Divock Origi resta uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Come viene riportato dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, l'attaccante è diventato più che un'idea per il Diavolo, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse lasciare al termine della stagione.