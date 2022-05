Calciomercato Milan – Origi, accordo definito e presto visite mediche

Divock Origi rinforzerà il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Arriverà dal Liverpool a parametro zero. Tutti i dettagli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Divock Origi rinforzerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. L'attaccante belga, infatti, arriverà a parametro zero in rossonero. Prima, però, vorrebbe concludere in bellezza la propria avventura con il Liverpool vincendo la seconda Champions League della sua carriera contro il Real Madrid.