Calciomercato Milan – Origi, l’accordo è vicino: presto nuovi contatti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Divock Origi si avvicina al club rossonero. A breve un incontro per arrivare alla fumata bianca

Salvatore Cantone

Divock Origi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Il club rossonero, come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, sta puntando su attaccanti low cost. Al momento non si può arrivare a fare colpi alla Vlahovic e dunque la società ha ingaggiato giocatori come Ibrahimovic, Mandzukic e Giroud. Escludendo il croato, le cose sono andate più che bene.

Origi si accomuna a questi tre perchè in scadenza di contratto il Liverpool. Attaccante fisico, dotato di grande tecnica, può fare molto bene in un campionato meno intenso rispetto alla Premier League. In più non dimentichiamo le esperienze in Champions League, dove ad esempio è stato protagonista in una delle più belle vittorie del Liverpool degli ultimi anni, cioè il 4-0 a Barcellona. Il belga segnò una doppietta.

Origi è molto contento di essere un obiettivo di calciomercato del Milan e avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Le parti stanno lavorando sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per provare a chiudere. Uno nuovo tassello per Stefano Pioli in attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. A proposito di calciomercato: ecco il colpo in difesa.

