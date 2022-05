Calciomercato Milan – Ceccarini: “Origi lunedì sosterrà le visite mediche”

Niccolò Ceccarini ha parlato dell'arrivo a Milano di Divock Origi: l'attaccante sarà probabilmente un nuovo calciatore del Milan

Attraverso un editoriale pubblicato su 'TMW', Niccolò Ceccarini ha parlato dei possibili movimenti di mercato del Milan. Secondo il giornalista, lunedì Divock Origi sosterrà le visite mediche con il Milan. Considerato il grave infortunio subito da Ibrahimovic, il quale resterà fermo per circa 7 mesi, non è da escludere che i rossoneri possano virare su un altro attaccante. Scamacca, riporta Ceccarini, è un opzione molto costosa, in quanto il Sassuolo chiede ben 45 milioni di euro.