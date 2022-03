Calciomercato Milan – Origi vicino, ma occhi su un altro grande attaccante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe vicino ad acquistare Divock Origi, ma piace anche un altro attaccante

Enrico Ianuario

Nonostante manchino ancora tre mesi dall'inizio del mercato estivo, il Milan ha già iniziato a fare i primi movimenti. Sul fronte delle uscite, in Spagna sono sicuri che Franck Kessié non solo abbia trovato un accordo con il Barcellona, ma che addirittura abbia già firmato il nuovo contratto con i blaugrana. Dunque è (quasi) certo l'addio del centrocampista ivoriano, con i rossoneri che dovrebbero rimpiazzarlo sostituendolo con un giocatore all'altezza, se non addirittura ancora più forte.

Centrocampo a parte, nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di un possibile trasferimento di Divock Origi al Milan. Accostamento che ha trovato delle conferme dalle parole di Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport molto vicino all'ambiente rossonero, secondo il quale l'attaccante belga lascerà a parametro zero il Liverpool in estate. In tal senso, il club di via Aldo Rossi sarebbe fortemente intenzionato ad acquistare un giocatore sicuramente esperto e che potrebbe garantire maggiore esperienza internazionale, considerato che con i 'Reds' ha vinto tutto quello che c'era da vincere.

Secondo Baiocchini, però, il nome di Origi non è l'unico che interessa dalle parti di via Aldo Rossi. Spostandoci dal Nord dell'Inghilterra verso Sud, in maniera particolare a Londra, c'è un altro attaccante che lascerà il proprio club a parametro zero in estate. Si tratta di Alexandre Lacazette, calciatore francese attualmente in forza all'Arsenal che piace da diverso tempo al Milan. Chissà se i rossoneri chiuderanno un clamoroso doppio colpo proveniente dalla Premier League, quello che è certo è che si prospetta un'estate decisamente calda sul mercato. Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.

