Calciomercato Milan – Ore calde per Acerbi: accordo col giocatore

Ore calde per Acerbi al Milan. C'è ottimismo per la fumata bianca: la Lazio chiede 5 milioni per il proprio difensore centrale

Carmelo Barillà

Ore calde per Acerbi al Milan. C'è ottimismo per la fumata bianca. Il difensore è in uscita dalla Lazio ed avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonero. Ora il club di via Aldo Rossi dovrà mettersi a trattare con i biancocelesti che non vogliono regalare il cartellino del loro centrale, visto che ha ancora tre anni di contratto.

Acerbi-Milan pista calda

La Lazio chiede un indennizzo per liberare Acerbi, ma sa che da questo dipende anche l'approdo in biancoceleste di Alessio Romagnoli. I colloqui con il difensore in scadenza con il Milan proseguono. Nelle scorse ore si era fatta strada l'ipotesi di un rinnovo con i rossoneri, che ad oggi è praticamente impossibile. Claudio Raimondi, giornalista di 'Sportmediaset', ha riferito le ultime notizie riguardanti Francesco Acerbi in chiave Milan: "Sono ore calde per Acerbi. Si va verso un accordo con la Lazio. Sarebbe un ritorno dato che era già stato in rossonero nel 2012/2013. Questo sarebbe un rinforzo d’esperienza. C’è già l’accordo con il giocatore, manca quello con la Lazio, ma si parla di 5 milioni di euro. Poi Gabbia può finire alla Sampdoria in prestito oneroso con obbligo di riscatto".

Possibile, dunque, una doppia uscita per il Milan. Oltre a Romagnoli saluterebbe anche Gabbia, corteggiato dalla squadra di Marco Giampaolo. Il pacchetto arretrato del Milan per la prossima stagione, in quel caso, sarebbe composto da Tomori, Kalulu, Kjaer e Acerbi.