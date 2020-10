Calciomercato Milan – Ordine: “Tonali e Dalot, la mia opinione” | News

Mercato Milan, le opinioni su Tonali e Dalot

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franco Ordine ha parlato del mercato fatto in estate dal Milan. Sandro Tonali e Diogo Dalot hanno giocato una grande partita contro lo Sparta Praga; uno spunto che ha permesso al noto giornalista di parlare due due giovani rossoneri: “Il mercato, considerato non molto esaltante al netto di Tonali, inizia a dare frutti. Continua la luna di miele del Milan col calcio. Dalot pur giocando col piede invertito a sinistra ha fatto più cose offensive che difensive, ma c’è materia per lavorarci”.

