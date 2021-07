Calciomercato Milan – Ora le uscite, poi i colpi importanti: il punto

Il Milan ha già chiuso importanti operazioni in questa sessione di calciomercato. Ora per Maldini e Massara è tempo di pensare alle uscite

Carmelo Barillà

Il Milan ha già chiuso importanti operazioni in questa sessione di calciomercato. Ora per Maldini e Massara è tempo di pensare alle uscite. Prima Maignan, arrivato per sostituire Donnarumma. Poi il riscatto di Tomori dal Chelsea, il ritorno di Sandro Tonali e la firma di Olivier Giroud. Sono attesi a Milano Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré.

Per il primo si tratta di un ritorno. Lo spagnolo andrà a prendere il posto di Calhanoglu, anche se i rossoneri cercano ancora un altro trequartista, magari più pronto per certi palcoscenici. Il secondo andrà ad occupare la casella di vice-Theo Hernandez. Mancava una pedina a sinistra, che potesse dare respiro al francese. Per i due colpi manca ormai soltanto l'ufficialità. Sono 60 i milioni spesi finora, ma non finisce qui, anche se adesso c'è da pensare alle cessioni.

Infatti arriva il momento forse più difficile per Paolo Maldini: piazzare gli esuberi sul mercato. I nomi di chi potrebbe lasciare il Milan sono ormai noti. Tommaso Pobega ha diversi estimatori, in particolare Atalanta e Fiorentina. La valutazione fatta dal club di Via Aldo Rossi è di circa 15 milioni di euro. Stesso prezzo per Jens-Petter Hauge. Il norvegese è appetito da due club di Bundesliga, Wolfsburg ed Eintracht Francoforte.

Calciatori che non rientrano più nei piani di Pioli per la prossima stagione sono Andrea Conti e Mattia Caldara. Il primo potrebbe finire alla Sampdoria di Roberto D'Aversa, suo ex allenatore al Parma. Per il secondo c'è ancora da cercare una sistemazione, visto il pesante ingaggio (3 milioni). Genoa. Verona e Cagliari hanno fatto dei timidi sondaggi, ma eventualmente si parlerebbe soltanto di prestito.

Infine c'è da valutare la situazione di Samu Castillejo, Rafael Leao e Alessio Romagnoli. Il primo potrebbe avere mercato in Spagna. Il secondo potrebbe essere la cessione importante per finanziare altre operazioni. Il Milan lo valuta almento 35 milioni di euro. Discorso diverso per quanto riguarda il capitano rossonero.

Difficile la trattativa per il rinnovo, nonostante Stefano Pioli consideri Romagnoli un calciatore importante all'interno della rosa. La Juventus si è interessata alla situazione, ma non ha fatto alcuna offerta. Si è parlato di un suo eventuale inserimento in una trattativa per Luis Alberto con la Lazio. Non facile decifrare il suo futuro.

Solo dopo il Milan potrebbe andare su altri obiettivi in entrata. Mancano ancora all'appello un terzino destro (Dalot, Odriozola, le piste calde), un centrocampista centrale (con Kessié e Bennacer che partiranno per la Coppa d'Africa a gennaio), un trequartista (tantissimi i nomi fatti) e una terza punta giovane da affiancare ad Ibrahimovic e Giroud. Il nome più caldo è quello di Kaio Jorge del Santos. Giorni importanti, dunque, per Maldini. Prima le cessioni, poi gli ultimi colpi. Per un Milan da Champions. Ufficiale l'acquisto da parte del Milan di Giroud. Il comunicato.