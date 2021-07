Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Fatta per Luis Alberto”

Luis Alberto si sta allenando ad Auronzo di Cadore con la Lazio, ma è un obiettivo di calciomercato del Milan. Aggiornamenti dalla Spagna

Luis Alberto si sta allenando ad Auronzo di Cadore con la Lazio , ma è un obiettivo di calciomercato del Milan . Lo spagnolo sembra essere in rottura con i biancocelesti, dopo la mancata presenza alle visite mediche prima e al raduno poi. Nonostante le parti si siano riavvicinate, il futuro di Luis Alberto pare lontano da Roma.

Nelle ultime ore arrivano importanti aggiornamenti dalla Spagna. In particolare, è 'AS' a fornire clamorose indiscrezioni. Il numero 10 della Lazio avrebbe chiesto la cessione e vorrebbe soltanto il Milan. Per il noto quotidiano iberico, addirittura, sarebbe quasi fatta.