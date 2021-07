Calciomercato Milan – Ora le cessioni per nuovi colpi in entrata | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero ha bisogno di effettuare qualche giocatore. Il punto di Tuttosport

Tuttosport si concentra questa mattina sul calciomercato del Milan. Dopo aver acquistato Mike Maignan dal Lille e riscattato di Fikayo Tomori dal Chelsea, spendendo complessivamente 43 milioni di euro , Maldini e Massara pensano ora alla cessioni. E' indispensabile vendere qualche giocatori in modo da poter piazzare nuovi colpi in entrata.

Diversi calciatori sono in esubero, come ad esempio Caldara, Conti e Castillejo, ma sono gli altri elementi richiesti. Ci riferiamo a Jens Petter Hauge, Tommaso Pobega e Rafael Leao. In totale si potrebbe arrivare a 50 milioni di euro da poter investire appunto in entrata. Su Hauge (valutazione 15 milioni di euro) ci sono Wolfsburg ed Eintracht Francoforte; su Pobega (valutazione 12-13 milioni) l'Atalanta; e infine su Rafael Leao (valutazione 25 milioni di euro) c'è il forte interesse da parte del Marsiglia e di diverse squadre inglesi. Intanto ecco tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.