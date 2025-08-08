Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ora Hojlund supera Vlahovic: tutti i motivi

Rasmus Hojlund davanti a Dusan Vlahovic nella corsa per diventare il nuovo numero 9 del Milan in questo calciomercato estivo. Il punto
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come in queste ore i dirigenti rossoneri stiano lavorando sull'attaccante, in particolare su Rasmus Hojlund. Classe 2003, il danese, ex Atalanta, gioca nel Manchester United da due stagioni, quando i 'Red Devils' lo strapparono alla 'Dea' per circa 78 milioni di euro più 10 di bonus.

Calciomercato Milan, si tratta per Hojlund

Un costoso flop, a conti fatti, per il Manchester United (10 gol e 4 assist in 52 partite in tutte le competizioni nell'ultima stagione in Inghilterra) quello di Hojlund. Il quale, ora, chiuso dall'arrivo di Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Šeško, per il 'CorSera' si sarebbe rassegnato all'idea di partire.

Il danese adesso è un’occasione, perché il Manchester United per sfoltire l’attacco potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto, un assist troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire. Gli intermediari sono al lavoro a Londra. Da capire a quanto ammonta la cifra da mettere subito sul piatto (la punta a bilancio pesa circa 15 milioni di euro a stagione), mentre lo stipendio non rappresenterebbe un ostacolo (si studia una cifra intorno ai 4/4,5 milioni di euro).

Vlahovic è più costoso per cartellino e stipendio

Insomma, un’operazione più conveniente rispetto a Dusan Vlahovic, che guadagna il triplo e che ha un cartellino più costoso (la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro). Si riflette in casa Milan. Ci sono due partiti: uno che vorrebbe affondare su Hojlund e uno che non vorrebbe mollare il serbo della Juve, il più gradito anche dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri.

