Calciomercato Milan, ora Hojlund supera Vlahovic: tutti i motivi

Il danese adesso è un’occasione, perché il Manchester United per sfoltire l’attacco potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto , un assist troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire. Gli intermediari sono al lavoro a Londra . Da capire a quanto ammonta la cifra da mettere subito sul piatto (la punta a bilancio pesa circa 15 milioni di euro a stagione), mentre lo stipendio non rappresenterebbe un ostacolo (si studia una cifra intorno ai 4/4,5 milioni di euro).

Vlahovic è più costoso per cartellino e stipendio

Insomma, un’operazione più conveniente rispetto a Dusan Vlahovic, che guadagna il triplo e che ha un cartellino più costoso (la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro). Si riflette in casa Milan. Ci sono due partiti: uno che vorrebbe affondare su Hojlund e uno che non vorrebbe mollare il serbo della Juve, il più gradito anche dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri.