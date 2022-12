Calciomercato Milan – Obiettivo Openda: c’è un retroscena interessante

Loïs Openda, centravanti del Lens, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. A maggior ragione per un particolare ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Loïs Openda sia un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione, come eventuale sostituto di Zlatan Ibrahimovic nel caso in cui l'attaccante svedese, a 41 anni suonati, decidesse di appendere gli scarpini al chiodo.

Calciomercato Milan, piace Openda per il post-Ibrahimovic — Openda, che ha giocato appena 12' in Belgio-Canada 1-0 in occasione dei Mondiali in Qatar, costa intorno ai 20 milioni di euro ed il Milan, che già si era interessato a lui nelle stagioni scorse, è tornato a farci su un concreto pensierino. In fin dei conti, è un classe 2000 con ampi margini di miglioramento.

Il quotidiano torinese ha ricordato come Openda, nato a Liegi da madre marocchina e papà portoghese, abbia vissuto un'infanzia complicata ed abbia mosso i primi passi prima nello Standard Liegi, quindi nelle giovanili del Bruges dal 2015. In nerazzurro ha faticato ad ambientarsi, ma nella Prima Squadra ha debuttato nella stagione 2018-2019 con 4 gol in 28 partite. Lì ha fatto anche il suo esordio in Champions League.

Il belga ha già segnato (in amichevole) all'Inter! — Il Bruges ha quindi spedito Openda in prestito biennale al Vitesse, nella Eredivisie olandese, e lì è esploso con 36 reti in 84 partite. Gol che gli sono valsi il trasferimento nella Ligue 1 francese, al Lens. E qui 'Tuttosport' ha raccontato un retroscena che non potrà che far piacere ai tifosi del Milan sul loro ultimo obiettivo di calciomercato. Openda, infatti, ha già segnato all'Inter.

È accaduto lo scorso 23 luglio, in occasione dell'amichevole Lens-Inter 1-0, segnando al 90'. Già decisivo contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: potrebbe essere un gran biglietto da visita da presentare a Milanello! Finora, in stagione, 7 reti in 15 partite di campionato con i 'sangue e oro'. Openda, un calciatore in continua evoluzione.