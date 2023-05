Calciomercato Milan – Openda, Balogun ed Ekitike: occhi in Ligue 1

L'edizione odierna di Tuttosport, fa un punto molto ampio sul calciomercato del Milan, specialmente in attacco. Arnautovic non è l’unico nome visto che la Ligue1 è sempre un mercato ben monitorato dal Milan e lì ci giocano i vari Openda, Ekitike e Balogun. Il Milan, infatti, potrebbe cercare almeno un paio di attaccanti per il prossimo calciomercato. Come riporta il quotidiano torinese, in questa stagione, i rossoneri hanno sofferto la mancanza di gol, con i soli Giroud e Leao che hanno segnato con continuità. Anzi il gol del francese manca dalla sfida col Napoli. Il resto zero, Origi ha deluso e potrebbe già partire. Rebic non è più lo stesso. Per questo, il prossimo calciomercato del Milan, sarà fondamentale per il futuro dell'attacco rossonero. Openda, Ekitike e Balogun resterebbero nel mirino dei rossoneri, come giovani prospetti per il futuro del club. LEGGI ANCHE: Le parole dell'ex Milan, Billy Costacurta sui rossoneri