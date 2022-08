Calciomercato Milan – “Abbandonato Onyedika. In mezzo c’è Vranckx”

Raphael Onyedika e Aster Vranckx: il calciomercato del Milan, per il centrocampo, gira intorno a questi due nomi. Ecco la situazione attuale

Daniele Triolo

'SportMediaset' ha riferito, nel corso del suo tg sportivo su ItaliaUno, le ultime notizie sul calciomercato del Milan. In particolare, per quanto concerne le mosse in entrata del Diavolo per il centrocampo.

Calciomercato Milan: out Onyedika, in Vranckx? Le ultime news

Secondo 'SM', il Milan avrebbe abbandonato la pista che porta(va) a Raphael Onyedika, classe 2001, centrocampista nigeriano del Midtjylland, per il quale i danesi continuano a chiedere 10 milioni di euro.

La pista nuova, dunque, che ora può spalancarsi per il Milan è quella per Aster Vranckx, classe 2002, belga di proprietà dei tedeschi del Wolfsburg.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando per portarlo in rossonero con la formula del prestito ma i 'Lupi', al momento, non vorrebbero cederlo con questa formula.

In ogni caso, ha concluso 'SportMediaset', il buco lasciato libero da Franck Kessié, volato al Barcellona a parametro zero, va coperto. Ed il club di Via Aldo Rossi si sta attivando per questo. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>