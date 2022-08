Calciomercato Milan – Centrocampo, Onyedika sempre più lontano

Raphael Onyedika, obiettivo di calciomercato del Milan, si allontana sempre più dal vestire la maglia rossonera. Il punto della situazione

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Raphael Onyedika, classe 2001, centrocampista nigeriano che i rossoneri vorrebbero prendere dai danesi del Midtjylland. Potendo disporre, però, di un budget - almeno all'apparenza - piuttosto esiguo.

Calciomercato Milan: Onyedika, la differenza tra domanda e offerta

Per prendere Onyedika in questa sessione estiva di calciomercato il Milan sarebbe arrivato ad offrire al Midtjylland 6,5 milioni di euro. I danesi, però, hanno respinto questa proposta perché non vorrebbero scendere sotto gli 8 milioni di euro. Se non di più. Si complica, pertanto, la trattativa per portare il centrocampista africano alla corte di Stefano Pioli.

Le alternative, in casa rossonera, sono rappresentate da Jean Onana del Bordeaux e da Aster Vranckx del Wolfsburg. Quel che è certo è che Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno accelerare per acquistare un giocatore, considerando anche come Rade Krunić sia infortunato (ne avrà per circa un mese).

Il Milan, una volta capito che avrebbe perso Franck Kessié a parametro zero, aveva riposto tanto nella trattativa con il Lille per Renato Sanches. Saltato il portoghese, che ha scelto il PSG, il Diavolo è stato costretto a rivedere i suoi piani e senza neanche tanti soldi a disposizione.

Il tempo, va detto, non è alleato di Maldini e Massara. I due, però, dovranno trovare una soluzione in questi giorni. Pioli aspetta rinforzi a metà campo. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>